Übach-Palenberg - Japanischer Professor besucht den Unterricht am CMG

Übach-Palenberg.

Der Besuch aus Japan kam um 7 Uhr am Bahnhof an. Christoph Schlagenhof, Koordinator für demokratische Schulentwicklung am Carolus Magnus Gymnasium, war pünktlich an den Gleisen und begleitete Professor Dr. Yoshiaki Yanagisawa in seine Schule. Pünktlich um 7.30 Uhr trafen die beiden am CMG ein. Dort startete gerade die Sammelaktion der Schülervertretung für die Tafel.