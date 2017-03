Geilenkirchen.

An Selbstbewusstsein fehlt es den Schülerinnen und Schülern der Klasse 6b am Carolus-Magnus-Gymnasium in Übach-Palenberg nicht. Nicht, dass sie aufmüpfig wären. Nein. Aber sie kennen ihre Rechte. Und sie verstehen es, diese auch zu vertreten, und für ihre Meinung einzustehen.