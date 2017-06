Geilenkirchen-Kraudorf.

Es gibt Menschen in der Region, die den Namen Kraudorf noch nie gehört haben. Und es gibt Menschen in Italien, Japan oder in den USA, für die das kleine Dorf im Nord-Osten von Geilenkirchen ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht. „Sie wären überrascht“ sagt Christina Hennen, die in Kraudorf eine kleine Ferienwohnung betreibt.