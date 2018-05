Geilenkirchen - Instrumenten-Karussell dreht sich wieder

Geilenkirchen. Nachdem bereits seit mehreren Jahren sehr viele Kinder durch die Teilnahme am Instrumenten-Karussell erfolgreich das für sie richtige Instrument finden konnten, bietet die Musikschule Geilenkirchen von August bis Dezember drei neue Kurse an.

Kinder zwischen sechs und neun Jahren erhalten hier in einer Gruppen aus maximal drei Kindern die Möglichkeit, sich intensiv mit den Instrumenten Block- und Querflöte, Cello, Geige, Gitarre, Harfe, Klavier/Keyboard, Schlagzeug/Percussion sowie mit dem Gesang zu beschäftigen.

Nach drei Wochen wechselt die Gruppe zum nächsten Instrument. Hierdurch haben die Kinder viel Zeit, die jeweiligen Instrumente ausgiebig kennen zu lernen und auszuprobieren.

Das Instrumenten-Karussell I findet dienstags zwischen 16.15 und 16.45 Uhr mit Gesang, Gitarre, Harfe, Klavier und Schlagzeug/Percussion statt. Im Instrumenten-Karussell II, mittwochs zwischen 16.15 und 16.45 Uhr, können die Kinder Cello, Geige, Klavier, Quer- und Blockflöte und Schlagzeug ausprobieren. Das Instrumenten-Karussell III thematisiert donnerstags von 15 Uhr bis 16 Uhr Geige, Gesang, Gitarre, Klavier sowie Quer- und Blockflöte.

Kennenlernen, ausprobieren

Die Instrumente werden in beiden Kursen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Unterrichtsgebühren betragen wahlweise einmalig 100 Euro oder vier mal 25 Euro. Anmeldungen werden ab sofort in der Geschäftsstelle der Musikschule in Geilenkirchen angenommen. Anmeldeschluss ist der 25. Juli.

Wer zusätzlich gerne weitere Instrumente kennen lernen möchte, hat hierzu ab November die Möglichkeit. Die einzelnen Fachlehrer werden den Teilnehmern des Instrumenten-Karussells alle Instrumente kostenlos vorstellen. Natürlich darf auch hier ausprobiert werden.

Im Anschluss an die Kurse besteht ab Januar 2019 die Möglichkeit der Teilnahme an kostengünstigen Grundausbildungskursen. Alternativ kann auch Einzel- oder Gruppenunterricht belegt werden.

Die Instrumente können in der Musikschule, bis auf Klavier und Schlagzeug, gegen eine kleine Gebühr ausgeliehen werden.

Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular gibt es unter www.musikschule-geilenkirchen.de oder unter Telefon 02451/953050 (montags, dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr, montags von 14 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr).

Fragen sind auch per E-Mail möglich unter info@musikschule-geilenkirchen.de.