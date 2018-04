Geilenkirchen - Informationstag zum Studieren auf dem CSB-Campus

Geilenkirchen. Die Rheinische Fachhochschule Köln (RFH) bietet ab dem Wintersemester in Geilenkirchen erneut die Studiengänge Wirtschaftsinformatik, Produktionstechnik (Wirtschaftsingenieurwesen) und Betriebswirtschaftslehre auf dem CSB-Campus an.

Am Samstag, 5. Mai, gibt es im Rahmen des „RFH-Hochschultags“ von 10 bis 14 Uhr in der CSB-System AG, An Fürthenrode 9-15, mit einem umfangreichen Programm die Möglichkeit, sich durch Vorträge und in persönlichen Gesprächen über die Studiengänge, Berufsfelder und Berufsaussichten zu informieren. Berufsberater der CSB-System AG geben Auskunft zu IT-Ausbildungsberufen, und Studienberater der RFH Köln informieren detailliert zu den Studiengängen. Individuelle Gesprächstermine sind möglich.

Persönliche Beratung

Das Angebot richtet sich an Abiturienten, Fachabiturienten, Studienfachwechsler, Auszubildende oder bereits Berufstätige, aber auch an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter gezielt fördern oder einen Ausbildungsplatz mit angeschlossenem Studium zur Weiterqualifizierung anbieten möchten.

Das Programm: 10.30 Uhr: Wirtschaftsinformatik in der Praxis, Prof. Dr. Thomas Barth, RFH-Köln. 11.30 Uhr: Produktionstechnik (Wirtschaftsingenieur) ganz nah, Prof. Dr. Alexander Pollack, RFH-Köln. 12.30 Uhr: Betriewirtschaftslehre heute, Prof. Dr. Linus Schleupner, RFH Köln.

Darüber hinaus gibt es Workshops (zwischen 11 und 13 Uhr) zum Thema Programmierung, einen Show Room der CSB-System AG mit High-Tech Höhepunkten aus der Praxis und weitere Informationsstände.

Vereinbarung für einen persönlichen Beratungstermin: Telefon 02451/625880