In Marienberg wechseln sich die Regenten ab

Übach-Palenberg. Der Vogelschuss bei der St. Franziskus-Schützenbruderschaft in Marienberg ist immer eine spannende Sache, die meist unter wenigen Schützen ausgefochten wird. Das liegt wohl auch daran, dass nach alter Väter Sitte mit dem Bogen geschossen wird.

So sicherte sich bei einem spannenden Wettkampf auf dem Gelände „In der Schley“ in Marienberg letztlich Karl Fojut, der schon vor vier Jahren und auch im vergangenen Jahr mit seiner Frau Tina das Königspaar der Grünröcke bildete, nach 180 Schuss und 108 Treffern mit der Armbrust den Vogel und damit die zweite Königswürde in Folge.

Ob er dann im nächsten Jahr wieder mitschießen wird, ließ er noch offen, aber er könnte dann die begehrte Kaiserwürde erreichen.