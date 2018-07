Übach-Palenberg - In Frelenberg wartete die große Liebe

Übach-Palenberg. „Die Liebe hat uns zusammengehalten – obwohl wir manchmal unterschiedlicher Meinung waren“, bekennen Karl und Anneliese Konheiser. Nach 65 Ehejahren feiern sie am Mittwoch ihre Eiserne Hochzeit.

Die Jubilarin wurde 1935 als Anneliese Hesse in Frelenberg als Tochter eines Bergmanns geboren. Sie war Einzelkind und arbeitete nach der Schule im Labor einer Rheydter Spinnerei.

Karl Konheiser kam 1928 in Asch im früheren Sudetenland, der heutigen Tschechei, auf die Welt. Er hat zwei Schwestern, sein Vater war Metzger. Die Mutter starb, als Karl sechs Jahre alt war. Nach der Schule lernte er den Beruf des Metzgers und musste mit 16 Jahren im polnischen Reichsarbeitsdienst Panzersperren bauen. Später wurde er militärisch ausgebildet und musste an die Front nahe Görlitz.

Nach dem Krieg kam Karl in russische Gefangenschaft nach Tschechien. Ein jüdischer Major warnte ihn vor einem anstehenden Transport mit Gefangenen nach Sibirien, wovor der Jubilar floh und in vier Wochen über das Erzgebirge nach Hause marschierte. 1946, als die Deutschen ausgesiedelt wurden, ging er nach Hessen und arbeitete dort als Metzger. Der Vater starb, als Karl 18 Jahre alt war, und er zog nach Frelenberg, wo er zehn Jahre als Bergmann auf Carolus-Magnus tätig war, ehe er den Flughafen Awacs mitbaute und dort später bis zur Rente im Lager sein Auskommen fand.

In Frelenberg wartete die große Liebe auf Karl: Anneliese. Am 1. August 1953 heirateten sie, und Sohn Manfred, heute in Geilenkirchen lebend, vervollkommnete ihr Glück. In den 70er Jahren erwarb das Paar ein Haus in der Kantstraße 6, wo es heute noch wohnt und von Manfred täglich liebevoll umsorgt wird.

Die Jubilarin liebte früher Handarbeiten und liest immer noch gerne Biografien, Klassiker und Krimis. Seit 70 Jahren ist sie in der evangelischen Frauenhilfe Frelenberg und zusammen mit ihrem Mann seit 20 Jahren im Seniorenverein Frelenberg.

Karl Konheiser mag Abenteuerromane und Krimis, aber am liebsten Briefmarken. Schon 1960 war er im Palenberger Briefmarkenverein, heute in Geilenkirchen. Auch Gartenarbeit schätzte er. Kulinarisch genießen er und seine Frau mit Vorliebe bayrische Schmankerln, dazu nimmt Anneliese ein Gläschen Wein und Karl ein Bier.

Feiern wird das Paar seinen Ehrentag im Familienkreis und freut sich auf Besuch von der Stadt.