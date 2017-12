Geilenkirchen.

Eine niederländische Firma hatte im Auftrag des Bundesforstes Anfang Februar damit begonnen, ein Waldstück am Heidestadion dem Erdboden gleich zu machen. Es hagelte Proteste aus der Bevölkerung, beim Teverener Ortsvorsteher Hans-Josef Paulus stand das Telefon nicht mehr still, die Abholzaktion wurde in den politischen Gremien diskutiert, und der damalige Bürgermeister Thomas Fiedler kündigte schließlich an zu prüfen, ob und wann die Stadt Geilenkirchen den Vertrag mit dem Bund mit welchen Konsequenzen kündigen kann.