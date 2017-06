Das wird mit dem Fördergeld bezahlt

Gemäß Beschluss des Schulausschusses wird die Stadt mit den Fördermitteln aus „Gute Schule“ folgende Maßnahmen in die Wege leiten: Weiterentwicklung des Medienangebots an allen Schulen, Schulhofsanierung Lindenschule, Fassadenanstrich der GGS Frelenberg, Renovierung der Küche, Torerhöhung und Vordachsanierung an der GGS Palenberg, Außenhautsanierung an der KGS Scherpenseel, partielle Außenhautsanierung am Gymnasium, Erneuerung des Turnhallenbodens der Real- und Gesamtschule

Die 600.000 Euro, die Übach-Palenberg aus dem Programm „Gute Schule“ erhält, sind unabhängig von den im Haushalt veranschlagten Mitteln zu sehen. (jpm)