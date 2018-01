Geilenkirchen-Teveren - IKV Teveren freut sich auf die Galasitzung

Geilenkirchen-Teveren. Der Internationale Karnevalsverein Teveren feiert in diesem Jahr sein 3 x 11-jähriges Bestehen und hat gleichzeitig die Regentschaft über das Stadtgebiet Geilenkirchen. Die große Galasitzung am Samstag, Sonntag folgt die Kindersitzung.

Anmeldungen für den Rosenmontagszug Anmeldungen für den Rosenmontagszug werden noch bis zum 15. Januar entgegengenommen. Der Kartenvorverkauf erfolgt über Michaela Gerards-Sturm,

Telefon 02451-9089254 oder 0151-55582041. Aktuelle Informationen gibt es auch über Facebook Link oder auf www.ikvteveren.de.

Die diesjährige Kinderprinzessin heißt Anika I. (Maaßen), das diesjährige Dreigestirn besteht aus Jungfrau Kunigunde I. (Schmitz), Bauer Marita I. (Jansen) und Prinz Ilka I. (Kötter). Das Motto der Session lautet: 33 Johr – Do Jläuvs Et Nit – In Tievere der Superhit.

Zur Galasitzung lädt der Karnevalsverein am Samstag, 6. Januar, 20.11 Uhr, ein. Die Kindersitzung startet am Sonntag, 7. Januar, um 12.11 Uhr.

Zum Kostümball mit Gaststar Tom Lind lädt der Internationale Karnevalsverein am Samstag, 10. Februar, 20.11 Uhr, ein, bevor sich am Rosenmontag, 12. Februar, der närrische Lindwurm, der in eine Karnevalsparty mündet, ab 14.11 Uhr durch die Straßen windet.

Alle Veranstaltungen finden in der Turnhalle der Grundschule Teveren statt.