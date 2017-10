Waldfeucht.

Was bisher ein Dutzend Mal zwischen den Exponaten im Museum „Gerhard-Tholen-Stube“ in Waldfeucht stattfand, das erlebten die mehr als 60 Teilnehmer nun zum 13. Mal als „Vöchter Vertäll“ in den größeren Räumlichkeiten des Cäcilia-Treffs. Eingeladen hatte wieder der Historische Verein Waldfeucht.