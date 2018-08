Geilenkirchen-Teveren - Hilferuf aus der Fliegerhorstsiedlung Teveren an Georg Schmitz

Geilenkirchen-Teveren.

Eigentlich ist alles entschieden. Und doch versuchen die Anwohner der Neu-Teverener Fliegerhorstsiedlung abzuwenden, was eigentlich nicht mehr abzuwenden ist. Es geht um die Beiträge, die in Zusammenhang mit der Sanierung von Straßen und Kanälen auf die Bewohner zukommen und viele von ihnen, so der Tenor aus Neu-Teveren, in den Ruin treiben könnten.