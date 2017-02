Übach-Palenberg.

Ein Urgestein der Übach-Palenberger SPD ist am Dienstagabend von der politischen Bühne abgetreten: Nach 33-jähriger Ratszugehörigkeit hat der langjährige Fraktionschef Heiner Weißborn in der Ratssitzung offiziell seinen Rücktritt erklärt. Bereits am Montagabend wurde er in einer außerordentlichen Sitzung von der Fraktion und dem Vorstand des SPD-Stadtverbandes verabschiedet.