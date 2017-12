Gangelt.

Gerd Dahlmanns, Kämmerer der Gemeinde Gangelt, gelingt auch in diesem Jahr wieder das Kunststück, das nüchterne Zahlenwerk des Haushaltsplans für das kommende Jahr in unterhaltsamer Form zu präsentieren. Da das Zahlenwerk positive Signale an die Haushaltskasse aussendet, fällt die Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss umso vergnüglicher aus.