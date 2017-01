Hatterather Karnevalsverein „De Schanzeremmele“ startet am Sonntag Letzte Aktualisierung: 8. Januar 2017, 09:35 Uhr

Geilenkirchen-Hatterath. Der Hatterather Karnevalsverein „De Schanzeremmele“ startet am Sonntag, 15. Januar, in den Karneval. Unter dem Motto „Dem Nachwuchs eine Bühne bieten“ findet ab 14 Uhr in der Festhalle Kohnen bei Kaffee- und Kuchen ein Tanznachmittag für Kinder- und Jugendtanzgruppen sowie für junge Solotänzer statt, zu dem alle bei freiem Eintritt recht herzlich eingeladen sind.