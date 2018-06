Geilenkirchen - Handwerkermarkt: Kunst in grüner Oase

Geilenkirchen. Der Wurmauenpark dürfte am letzten Juni-Sonntag wieder das Ziel kunstbegeisterter Fans echter Handarbeit sein. Diese „grüne Oase“ bietet mit ihrem einzigartigen Ambiente aus Parklandschaft und Weiher erneut eine herrliche Kulisse für den Kunsthandwerkermarkt im Zentrum der Stadt.

Unter dem Motto „Kunst und Handwerk an der Wurm“ präsentieren etwa 120 Kunsthandwerker und Hobbykünstler am Sonntag, 24. Juni, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ihre außergewöhnlichen und originellen Kreationen aus den verschiedensten Werkstoffen. In diesem bunten Treiben haben Besucher nicht nur Gelegenheit, die erstklassigen Ergebnisse künstlerischer Arbeit zu bewundern, sondern auch zu erwerben.

Die Palette des Kunsthandwerks ist wie immer groß: Schmuck, nicht nur aus Gold und Silber, auch aus handgeschöpftem Papier, Glas oder Filz und sogar aus Omas altem Tafelsilber werden begeistern. Filz- und Textildesigner zeigen Tragbares und Ausgeflipptes von schick bis leger. Mit feinen Metall- und Edelstahlobjekten, Skulpturen, Floristik und Gartenaccessoires, origineller Keramik, Acryl- und Ölmalerei, Mosaik-Kunst, geschmackvollen Patchworkarbeiten, Lieblingsstücken für die Kleinsten, Kunstwerken aus Holz, Schiefer und Glas erwartet die Besucher eine Vielfalt an Schönem, Seltenem und Individuellem.

Ob kreative Köpfe, Designer oder Hobbykünstler – allesamt zeigen Ihre ausgefallenen Ideen, Nützliches und Überraschendes sowohl für den großen als auch für den kleinen Geldbeutel. Kleine Marktbesucher haben die Gelegenheit, ihre kreativen Fähigkeiten in zahlreichen Workshops zu erproben. Filzen, Korbflechten, Seidenmalerei, Speckstein-Schleifen, Basteln und vieles mehr wird den Kindern liebevoll näher gebracht.

Genutzt werden kann und soll auch die einmalige Gelegenheit, allerlei Handwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Eine Glasperlenbläserin formt kunstvolle Gebilde, während Korbflechter, Flachsspinner, Drechsler, Klöppler und Buttermacher ihre jahrhundertealten Techniken live auf dem Markt zeigen.

Abwechslungsreiche kulturelle Angebote aus Live-Musik, Kunsthandwerk, Modellflug und vieles mehr werden große und kleine Besucher verzaubern. Kurzum: Es ist wieder alles dabei, was das Kunsthandwerkerherz höher schlagen lässt.

Auch für das leibliche Wohl wird beim Kunsthandwerkermarkt wieder reichlich gesorgt.