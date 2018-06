Geilenkirchen.

Doris Hallmann hatte ihre Werkstatt gleich mitgebracht zum Geilenkirchener Kunsthandwerkermarkt im Wurmauenpark. Unter dem Motto „Kunst und Handwerk an der Wurm“ hatte dieser traditionsreiche Markt nicht nur viele Besucher am Sonntag in den Park gelockt, sondern auch viele Kunsthandwerker wie Doris Hallmann, die teilweise von weither nach Geilenkirchen gekommen waren, um ihre Produkte feil zu bieten.