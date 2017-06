Geilenkirchen.

„Die Pistole ist geladen, so dass du in aller Ruhe schießen kannst. Das hat Unterhaltungswert!“ Ein Dialog aus dem Gangster-Milieu? Nein, eine humorige, letzte Anweisung von Hans Bruckschen für seine Theatergruppe, kurz vor der Aufführung von „Emilia Galotti – Life of Prohibition“.