Gangelt-Birgden - Grundschüler geben alles, um einer Schule in Burkina Faso zu helfen

Gangelt-Birgden. „Auf die Plätze ... fertig ... los!“, hört man um 9.30 Uhr auf dem Großen Pley in Birgden. Die ersten Klassen der Schule der Begegnung rennen los. Die Schüler laufen, um Kindern in Burkina Faso zu helfen. „Bereits zum vierten Mal findet dieser Sponsorenlauf statt“, erzählt Schulleiterin Claudia Storms-Übachs.

Die Kinder sind voller Elan. Die Schüler der zweiten Klasse stehen am Laufbahnrand und feuern die Kleinsten laut an: „Ihr schafft das!“, „Schneller!“, „Bald habt ihr es geschafft!“

Noch einige Stunden später ertönen diese Sprüche auf dem Großen Pley. Immer zeitlich versetzt laufen die einzelnen Klassen los. Die Schüler der ersten und zweiten Klasse laufen 15 Minuten, die Dritt- und Viertklässler sogar eine halbe Stunde. Die Schulleiterin erklärt: „Wir haben den Kindern einen Film gezeigt, in dem erklärt wird, wem sie helfen, wenn sie beim Sponsorenlauf mitmachen. Sie waren schnell überzeugt, etwas für die Kinder in der Ferne zu tun.“

Starke Kinder

Im Voraus haben die Grundschüler reichlich Sponsoren gesucht. Mit dem Lauf wird das Land Burkina Faso über den Verein „Starke Kinder“ unterstützt. Schon in den vergangenen Jahren konnten die Schüler ein Brunnenprojekt in Burkina Faso und den Aufbau eines Heimes dort finanziell unterstützen. „In diesem Jahr wird die Hälfte des Geldes für den Aufbau einer Schule gespendet“, berichtet Claudia Storms-Übachs. Die andere Hälfte ist für die Schule in Birgden bestimmt.

Der Ehrenbürgermeister Heinrich Aretz ist natürlich auch vor Ort. Er freut sich immer wieder, den Sponsorenlauf zu eröffnen: „Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Man merkt, dass die Kinder Spaß daran haben und damit auch etwas Gutes tun.“

Neben den Lehrern und dem Ehrenbürgermeister Heinrich Aretz stehen noch viele weitere Fans am Laufbahnrand und feuern die 212 Kinder an. Über 30 Eltern helfen mit. Sie zählen die Laufrunden, begleiten die Kinder auf dem Weg und organisieren parallel das Spiel- und Sportfest auf dem Schulhof mit. „Allerlei Spielgeräte wie ein Wasserlauf und eine Kletterburg stehen auf dem Schulhof bereit“, sagt die Schulleiterin.

Die Erstklässler der Grundschule Birgden sind nach ihrem Lauf glücklich, aber auch k.o. Sie haben alles gegeben. „Nach dem Lauf bei diesen warmen Temperaturen können sich die Kinder jetzt auf den Wasserlauf freuen.“