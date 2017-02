Geilenkirchen-Teveren.

Das Baugebiet „Sisbenden“ in Teveren ist nahezu komplett bebaut, und die Nachfrage nach Baugrundstücken in diesem Ort ist weiterhinh groß. Aus diesem Grund soll ein neues Baugebiet ausgewiesen werden. Auf einer Fläche von etwa fünf Hektar südlich der Töpferstraße und westlich des Teverener Baches sollen 46 Baugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben.