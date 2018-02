Übach-Palenberg - Grüne wollen Bürger von Beginn an beteiligen

Übach-Palenberg.

Die Bürger sollen mitreden. Das ist von der Stadtverwaltung ausdrücklich so gewünscht. Allerdings erst dann, wenn es um die Details der Planung geht. Die Grundsatzfrage hingegen – Westtangente oder Kreisverkehr – soll der Stadtrat allein entscheiden. „Dafür sind sie gewählt worden“, stellte Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch in der Bauausschusssitzung in Richtung von Tim Böven (SPD) klar, der hier nachgefragt hatte.