Geilenkirchen.

Ganz besonders in diesen Tagen zeigt sich die Natur in ihrem grünen Kleid. Doch in den Vorgärten dominiert Schottergrau. Die Gartenbesitzer wählen den Schotter anstelle eines frischen Grüns wegen der Pflegeleichtigkeit, die sich aus der Gestaltung des direkten Wohnumfelds mit einer folienunterlegten Steinfläche ergibt.