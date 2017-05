Grothenrath feiert seinen ersten Kaiser

Geilenkirchen. Erstmals in der Geschichte der St.-Cornelius-Schützenbruderschaft Grotenrath haben die in Grün gewandeten Schützen einen Kaiser gefeiert. Jürgen Hinte heißt er, und war gemeinsam mit Ehefrau Monika beim ersten Kaiserfest der Bruderschaft in dem Geilenkirchener Stadtteil der strahlende Mittelpunkt.

Spätestens beim festlichen Zug durch den Ort am Sonntagnachmittag kam auch das passende Kaiserwetter in Grothenrath auf.

Die Bruderschaft und die Menschen im Ort hatten ihrem neuen Regentenpaar den richtigen Rahmen bereitet: Bänder über den Straßen, ein Banner mit dem Konterfei des Kaiserpaares und die vorübergehende Umbenennung der Waldstraße in die „Kaiserallee“ waren da inklusive.

Gefeiert wurde im etwas ausgebreiteten Rahmen der Maikirmes. Schon am Vatertag ging es mit dem Familienfest samt „Sandsackwerf-Wettbewerb“ auf der Festwiese an der Alten Schule los. Ab Samstag drehte sich dann alles um das Kaiserpaar, zum Beispiel beim gut besuchten Kaiserball mit der „Sunshine Band“. Da die Kaiserehre ja völlig neu in der Grotenrather Bruderschaft ist, wurde beim Festhochamt am Sonntag in der Pfarrkirche zunächst die neue Kaiserkette eingesegnet.

Nach den Ehrbekundungen am Kriegerdenkmal und dem Frühschoppen ging es dann am Nachmittag im vollen Ornat zum Kaiserhaus. Begleitet vom Trommlerkorps „Heimatliebe“ Grotenrath und dem Instrumentalverein Herbach, sowie den befreundeten Schützenbruderschaften St. Antonius Teveren, St. Dionysius Frelenberg und den Vereinigten St. Sebastianus- und Junggesellen-Schützenbruderschaften Geilenkirchen wurde es ein unvergesslicher Zug durch Grotenrath.

Zum Kirmesausklang am Montag gab es dann anlässlich des neuen Kaisers auch eine Besonderheit. Denn nach dem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche stand erstmals ein großes, gemeinsames Frühstück auf dem Programm, das viel Zuspruch fand.