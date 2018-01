Übach-Palenberg.

Zum Glück für die Offiziellen der Stadt gibt es das Schloss Zweibrüggen. Wo sonst ließen sich gekrönte Häupter in prachtvollen Kostümen besser empfangen, und wo sonst passen die prächtigen Kappenzierden manches Karnevalisten in die lichte Raumhöhe, ohne gleich anzuecken? So war das Schloss auch der geeignete Ort, um seitens der Stadt zum Karnevalistenempfang zu laden.