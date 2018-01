Geilenkirchen - Große Trauer um Jürgen Plein

Geilenkirchen. Die Geilenkirchener Sozialdemokraten trauern um Jürgen Plein. Der stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins ist am Neujahrstag nach langer, schwerer Krankheit unerwartet im Alter von 64 Jahren gestorben.

Jürgen Plein hat mehr als 30 Jahre die Kommunalpolitik in Geilenkirchen und im Kreis Heinsberg mitgestaltet. Von 1992 bis 2004 war er Mitglied des Stadtrates, seit 2004 Mitglied des Kreistages. Auf seine Initiative hin verleiht die Geilenkirchener SPD seit drei Jahren den Ehrenamtspreis „Rolf“.

Der gelernte Kranken- und Gesundheitspfleger wurde am 18. März 1953 im Übach-Palenberger Stadtteil Boscheln geboren. Seine berufliche Laufbahn beendete er als Pflegedienstleiter der Awo Pflege gGmbH Heinsberg. Um ihn trauern unter anderem seine Frau Rosemarie und seine Tochter Judith Classen.

Als Geilenkirchener Ratsmitglied saß er unter anderem im Bau- und Umweltausschuss und im Sport- und Kulturausschuss. Auf Kreisebene war er unter anderem als Verwaltungsratsmitglied der Kreissparkasse Heinsberg, als stellvertretender Vorsitzender des Kreis-Polizeirates, im Gesundheits- und Sozialausschuss, im Kreiswahlausschuss, als Kuratoriumsmitglied der Volkshochschule Heinsberg, als SPD-Fraktionskassierer und Mitglied des Fraktionsvorstandes aktiv.

„Mit Jürgen Plein verlieren wir und die vielen Vereine, in denen er aktiv war, einen treuen Freund und unermüdlichen Helfer“, erklärt der Geilenkirchener SPD-Vorsitzende Marko Banzet zum Tod seines Parteifreundes. So war Plein unter anderem zehn Jahre Kreisjugendwart des damaligen Fußballkreises Geilenkirchen, zehn Jahre Jugendleiter im FC Rhenania Immendorf, Mitglied im Obst- und Gartenbauverein, in der Karnevalsgesellschaft Lott se Loope Immenwauweiler, im Historischen Klassenzimmer Immendorf und im Awo-Ortsverein Boscheln.

Plein wurde für sein Engagement vielfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er die Silberne Nadel des Westdeutschen Fußballverbandes, die silberne Nadel des Fußballverbandes Mittelrhein, die Anerkennungsurkunde der Sepp Herberger Stiftung und die Vereinsnadel in Gold der KG Lott se Loope Immenwauweiler.