Gangelt-Breberen - Große Kappensitzung, Altweiberparty und bunter Kinderkarneval mit den „Bräberder Erpelsbük“

Große Kappensitzung, Altweiberparty und bunter Kinderkarneval mit den „Bräberder Erpelsbük“ Letzte Aktualisierung: 23. Januar 2018, 12:22 Uhr

Gangelt-Breberen. Auch in diesem Jahr haben die Breberener Ortsvereine wieder ein buntes karnevalistisches Rahmenprogramm zusammengestellt. Am Samstag, 3. Februar, findet die Kappensitzung in der „Willy-Bomanns-Festhalle“ statt. Die Besucher dürfen sich auf einen kurzweiligen Abend freuen.