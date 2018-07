Gangelt-Niederbusch - Goldhochzeit im Hause Strohwasser

Gangelt-Niederbusch.

Die Eheleute Karin und Gerd Strohwasser feiern am Donnerstag, 26. Juli, ihre Goldene Hochzeit. Gerd Strohwasser wurde am 31. Oktober 1945 in Schönlinden (Ostdeutschland) geboren, Gattin Karin am 2. April 1947 in Bremen. Karins Eltern zogen bald ins Rheinland, leben seit Anfang der 1950er Jahre im Gangelter Raum.