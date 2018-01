Geilenkirchen - Glaskunst aus Bauchemer Kirche soll in den Abfallcontainer

Geilenkirchen.

Wenn man singen könnte, wäre es jetzt an der Zeit, ein kleines Requiem anzustimmen, oder besser gesagt, schon mal die Tonlage einzuüben, denn ganz tot ist die Kirche St. Josef in Bauchem ja noch nicht. Die Abrissbirne wird voraussichtlich im März oder April kreisen und die Kirche in Trümmer legen - samt ihrer schönen Fenster.