Geilenkirchen.

Um genau 8.17 Uhr sind am Dienstagmorgen die Löscheinheiten Gillrath und Teveren und die Verwaltungsstaffel der Geilenkirchener Feuerwehr alarmiert worden: Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen „Am Sandberg“ in Gillrath war ein großer Reifenstapel in Brand geraten.