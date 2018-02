Geilenkirchen-Gillrath - Gillrath feiert Karneval: Tulpensonntagszug mit 700 Teilnehmern

Geilenkirchen-Gillrath. Seit einigen Jahren zieht Gillrath am Tulpensonntag die Massen an. Als man sich vor elf Jahren entschloss, den Karnevalszug wieder aufleben zu lassen, hätte wohl niemand gedacht, dass sich der Zug und die anschließende Karnevalsveranstaltung zu einem absoluten Höhepunkt des Veranstaltungskalenders in Gillrath und zu einem der größten Züge im Stadtgebiet mausern würde.

Auch in diesem Jahr kann sich der Veranstalter, die St.-Blasius-Schützenbruderschaft Gillrath, über 20 angemeldete Einheiten freuen.

Der Zugweg

Der Tulpensonntagszug in Gillrath startet am 11. Februar gegen 15.33 Uhr am Hatterather Weg. Bedingt durch Gruppen, die in anderen Zügen teilnehmen, kann die Startzeit etwas nach hinten variieren. Der Zugweg führt die bunt kostümierten Gruppen über die Birgdener Straße, Karl-Arnold-Straße, Zum Emundshof, An der Burg, Kreisbahnstraße und löst sich in Höhe der Pfarrer-Lowis-Straße auf.

Party im Anschluss

Rund 700 kostümierte Zugteilnehmer versprechen einen Umzug, der sich sehen lassen kann. Im Anschluss steigt wieder eine tolle Karnevalsparty mit „DJ Wasi and Friends“ im Haus Vossen.

Der Veranstalter bittet alle Anwohner, ihre Häuser karnevalistisch zu schmücken und wünscht allen Jecken unter dem Motto „Tulpensonntag wunderbar, Jelder fiert et 11. Jahr“ tolle Karnevalstage.