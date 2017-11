Geübt im Umgang mit atomaren Gefahren

Gangelt/Selfkant. Durch den kontinuierlich wachsenden Güterverkehr auf Straßen, Schienen und Schifffahrtswegen steigen die Anforderungen an die Feuerwehren in Deutschland stetig an. Um für die Gefährdungen von atomaren, biologischen und chemischen Gefahrstoffen insbesondere bei Transportunfällen gerüstet zu sein, absolvierten nun 17 Einsatzkräfte der Feuerwehren Gangelt und Selfkant einen vierwöchigen Speziallehrgang.

Regelmäßig fahren unzählige Transportfahrzeuge durch die Straßen der Gemeinde Gangelt, darunter auch zahlreiche Gefahrguttransporter. Neben dem Durchgangsverkehr in die Niederlande liefern unter anderem Kleintransporter Gefahrgüter in Form von Medikamenten oder Röntgenstrahler in Apotheken, Krankenhäuser und Radiologische Praxen. Die Gefahrstoffe sind in der Regel auch bei Unfällen sicher verpackt. Sollte jedoch einmal etwas schief gehen, rückt die ABC-Einheit als Spezialeinheit für die Bekämpfung von atomaren, biologischen und chemischen Gefahren der Feuerwehr Gangelt und des Kreises Heinsberg aus.

In dem rund 70-stündigen Lehrgang vermittelten Lehrgangsleiter Brandoberinspektor Marcel Huken und sein Team, wie die Teilnehmer den entsprechenden Stoff identifizieren können, welche Möglichkeiten der Gefahrenabwehr es gibt und welche Unterstützungsmöglichkeiten auf Landes- und Bundesebene existieren.

Keine Atemluft von außen

Nach der umfangreichen aber spannenden theoretischen Wissensvermittlung stand zunächst die Gewöhnung an die unhandlichen Chemikalien-Schutzanzüge auf dem Programm. Dabei wurde den Teilnehmern gleich zu Beginn deutlich, dass Teamwork bei ABC-Einsätzen eine enorm wichtige Rolle spielt. Bereits das An- und Ausziehen des wasser- und gasdichten Vollschutzanzuges ist nur mit der Hilfe weiterer Einsatzkräfte möglich.

Da dies ebenfalls bedeutet, dass keine Atemluft von Außen in den Anzug gelangen kann, nehmen die Einsatzkräfte ihren eigenen Luftvorrat in Form von Atemschutzgeräten mit in den Anzug.

Bei schönstem Sonnenschein „spazierten“ die Teilnehmer in ihren Schutzanzügen durch die Ortschaft Niederbusch und sorgten für ausreichend Gesprächsstoff. Wenig später galt es für die Teilnehmer, das erlernte Wissen in die Praxis umzusetzen.

Die Einheit Born der Brandweer Zuid Limburg hatte dem Lehrgang einen Übungscontainer zur Verfügung gestellt, an dem die Teilnehmer Leckagen an Rohrleitungssystemen abdichten konnten. Bei den anstrengenden Arbeiten spielt das Teamwork eine wichtige Rolle, denn unter den schweren Vollschutzanzügen ist eine Kommunikation nur eingeschränkt möglich.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Dekontamination der Einsatzkräfte und der Schutzausrüstung. Insbesondere bei biologischen Gefahrstoffen spielt die Einsatzstellenhygiene eine ganz wichtige Rolle.

Ein Höhepunkt des Lehrgangs wurde den Teilnehmern bei der Abschlussprüfung am Wochenende präsentiert. Ein Kurierfahrzeug, das Apotheken, Krankenhäuser und Radiologische Praxen mit Medikamenten und Röntgenstrahlern versorgt, war auf einer Straße in Gangelt verunglückt. Bei dem Unfall geriet der Pkw in Brand, wobei aufgrund der besonderen Beladung aus dem Standard-Einsatz schnell eine ABC-Lage wurde.

Dank der guten Ausbildung war dieses Szenario jedoch kein Problem für die Teilnehmer. Anschließend galt es, noch eine weitere Herausforderung zu überwinden: Der Fahrer eines mit Unkrautvernichtungsmitteln beladenen Transporters bemerkte roten Rauch auf seiner Ladefläche und stellte fest, dass einer der Behälter auf Leck geschlagen war.

Gut geschützt mit ihren schweren Schutzanzügen konnten die Teilnehmer das Leck mit Hilfe eines Stopfens abdichten und anschließend den Behälter umverpacken.

Lehrgang mit hoher Qualität

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Selfkant, Georg Tholen, und der Leiter der Feuerwehr Gangelt, Günter Paulzen, zeigten sich sehr zufrieden mit der Qualität der Ausbildung dieses Lehrgangs.

Die Lehrgangsteilnehmer waren:

Nico Baeten, Jens Buchkremer, Andreas Dautzenberg, Chris Ditter, Robert Ditter, Matthias Erkens, Tobias Jansen, Tobias Maaßen, Sebastian Maaßen, Michael Reichenberger, Michael Salden, Andreas Vergossen und Lars Sentis von der Feuerwehr Gangelt sowie Patrick Bartosch, Markus Klaßen, Niklas Klaßen und Jordy Massloh von der Feuerwehr der Gemeinde Selfkant.