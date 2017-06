Beteiligt Stadt sich am Programm „Blütenband“?

Einstimmig in den Fachausschuss (Umwelt- und Bauausschuss) verwiesen wurde der Antrag der Grünen, die Stadt möge sich an dem Programm „Blütenband“ der Euregio Rhein-Maas beteiligen. Gegen den Verweis in den Fachausschuss hatten die Antragsteller nichts einzuwenden, so ihr Sprecher Jürgen Benden.

In den Rat habe man das Thema gebracht, damit die Vorteile des Programms wie zum Beispiel der Erhalt und die Pflege von Streuobstwiesen bei geringen Kosten (drei Jahre lang jährlich 1100 Euro) ins Protokoll kommen. Bei diesem Punkt kritisierte Benden die schleppende Informationspolitik der Verwaltung.

Die Anfrage zu dem Projekt sei nicht an die Verwaltung, sondern ausdrücklich „an die Stadt“ und damit an die gewählten Vertreter gegangen. Für die Verwaltung reagierte darauf Beigeordneter Markus Mönter. Man habe, so Mönter, noch einige Fragen an den Kooperationspartner, die Naturschutzstation Haus Wildenrath, gehabt. Diese seien noch nicht beantwortet und der Punkt damit noch nicht beratungsreif.