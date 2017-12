Übach-Palenberg - Generalverkehrsplan soll für Ordnung auf den Straßen sorgen

Übach-Palenberg.

Am 23. Oktober 2015 hatte die Fraktion FDP-USPD einen Antrag bei Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch eingereicht, der auf die Überarbeitung des Generalverkehrsplans der Stadt Übach-Palenberg abzielte. Der Generalverkehrsplan der Stadt Übach-Palenberg möge, so die Fraktion, doch bitte an die aktuellen und zukünftigen Erfordernisse angepasst werden.