Was sind die wahren Ziele der NEW AG?

Die Behauptung des Landrats, ein weiteres Ziel der Gesellschaftsgründung zwischen Übach-Palenberg und Enwor bestehe darin, langfristig die Versorgung mit Strom und Gas zu regeln, bestätigte der technische Geschäftsführer bei Enwor, Reinhold Hüls, diese Woche im Gespräch mit unserer Zeitung teilweise.

Es seien zwar keinerlei konkrete Schritte in die Wege geleitet worden. Zutreffend sei aber, dass der Gesellschaftszweck so formuliert sei, dass auch eine Versorgung mit Strom und Gas zulässig wäre. „Natürlich halten wir uns diese Option offen“, so Hüls.

Hüls vermutet auch, dass diese Option ein wichtiger Grund für das juristische Vorgehen der NEW AG gegen die Vergabe der Wasserkonzessionen sein könnte. NEW ist in Übach-Palenberg der Stromversorger, es bestünde also Interesse daran, keinen Konkurrenten groß werden zu lassen. Wird aber die Vergabe der Wasserkonzessionen an Enwor gestoppt, wird es auch keine Stadtwerke Übach-Palenberg geben. Der mögliche Konkurrent um die Stromkonzessionen wäre praktisch beseitigt, bevor er entstanden ist.

Die NEW AG bestritt Donnerstag auf Nachfrage, diese Absicht zu verfolgen. Der Vertrag über die Stromkonzessionen laufe bis 2032, diese lange Laufzeit mache deutlich, dass es bei dem juristischen Vorgehen allein um die Wasserkonzessionen gehe.

Einen Termin für das Berufungsverfahren am Oberlandesgericht Düsseldorf gibt es noch nicht. (jpm)