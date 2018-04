Geilenkirchen/Gangelt/Übach-Palenberg - Geilenkirchener versinken nach Unwetter im Schlamm

Geilenkirchen/Gangelt/Übach-Palenberg.

„Was sollen wir nur mit dem ganzen Schlamm machen?“ –die Menschen in Geilenkirchen-Nierstraß stehen bis zu den Knien im Matsch. Mit Schaufeln, Eimern und zwei Traktoren aus der Nachbarschaft kämpfen sie gegen die Massen an Erde, die vom nächtlichen Gewitter auf die Straße Am Rodebach gespült worden sind.