Geilenkirchen.

Wenn Josef Wellersbrink (Name geändert) in die Stadt zum Einkaufen geht, hat er sich seine Strecke sehr sorgfältig ausgewählt und festgelegt. Für diesen Weg hat er sich einen Toilettenplan ausgearbeitet. Er kennt jedes mit einem WC ausgestattete Geschäft in der Stadt. Ein Täschchen mit Feuchttüchern und Windeln hat er immer dabei. Denn Josef Wellersbrink leidet unter Stuhlinkontinenz.