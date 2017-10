Gefragte Gymnastikkurse für Ältere in Bauchem

Geilenkirchen. Körperliche Gesundheit und geistige Fitness sind wichtige Bausteine für ein gesundes Älterwerden und für ein selbstbestimmtes Leben im Alter.

Studien zeigen, dass dabei die körperliche Gesundheit die geistige Fitness im Alter unterstützt. Seit Ende Juni haben der Kreissportbund Heinsberg (KSB) in Zusammenarbeit mit der Quartiersentwicklung Bauchem und drei ortsansässigen Vereinen verschiedene Veranstaltungen im Rahmen des Landesprogramms „Bewegt älter werden in NRW“ im Quartier Bauchem in Geilenkirchen durchgeführt.

Die neu eingeführten Bewegungsangebote sind in den zurückliegenden Monaten von der älteren Generation im Quartier Bauchem sehr gut angenommen worden, insbesondere die Gymnastikangebote.

„Unser Ziel ist es, wohnortnahe Bewegungsangebote für Ältere zu initiieren und diese nachhaltig in das Vereinsangebot der Sportvereine einzubringen“, zeigt sich Beate Wassenberg-Schüren, Fachkraft des KSB Heinsberg, erfreut. Auch Melanie Hafers-Weinberg, Quartiersentwicklerin in Bauchem, ist begeistert: „Bewegungsangebote für Ältere sind eine tolle Ergänzung zu unserem bisherigen Angebot. Es wird schon nach weiteren Bewegungsangeboten gefragt.“

Die Angebote werden in der Tagespflegeeinrichtung in Bauchem (Im Gang 42-46, Geilenkirchen) durchgeführt, die vom Franziskusheim zur Verfügung gestellt wird. Montags gibt es einen Gymnastikkurs von 17.30 bis 18.30 Uhr, donnerstags findet der Kurs von 17.15 bis 18.15 Uhr statt. Dienstags gibt es eine Walkinggruppe (9 bis 10 Uhr). Informationen sind erhältlich bei Melanie Hafers-Weinberg, Telefon 02451/913934 oder direkt vor Ort in Bauchem bei der Übungsleitung.