Geilenkirchen.

Der „Gast des Jahres“ am Berufskolleg Wirtschaft des Kreises Heinsberg hieß in diesem Jahr Franz-Josef Dahlmanns. Seit 2010 hat sich am Berufskolleg in Geilenkirchen die Tradition entwickelt, eine „überzeugende Persönlichkeit“ als Gast des Jahres in die Schule einzuladen.