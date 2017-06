Gangelt.

Es gibt sie noch, die Momente im Vorfeld der Gangelter Musiknacht, die Cheforganisator Rudi Rheimann einen gelungenen Tag bescheren. So war es bei der Vorstellung der siebten Auflage, die am Samstag, 26. August, ab 19.30 Uhr fünf Bands auf die Freiluftbühne am malerisch gelegenen Kahnweiher einlädt, als das erste Video zur Musiknacht seine Premiere erlebte.