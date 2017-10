Gangelt.

„Die siebte Gangelter Musiknacht im August war ein voller Erfolg. Zahlreiche Besucher feierten bei tollem Wetter für den guten Zweck bis tief in die Nacht“, so begrüßte Cheforganisator Rudi Rheinmann zur offiziellen Scheckübergabe. Besonders stolz war Rheinmann darauf, dass in diesem Jahr stolze 3000 Euro zusammengekommen sind.