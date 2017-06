Gangelt.

Was für eine prächtige Pfingstkirmes der St. Johanni Schützenbruderschaft Gangelt: Am Montagmittag schritt man gemeinsam zur letzten Kirmesrunde im Festzelt im Schatten des Rathauses. Schützenmeister Sebastian Erfurth gab nach dem kurzen Festzug am Vormittag des Pfingstmontags das Kommando zur weiteren Party.