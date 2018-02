Übach-Palenberg - Galaktischer Kostümwettbewerb im Mehrgenerationenhaus

Übach-Palenberg. Auch nach Karneval dreht sich am 24. Februar von 14 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus der Stadt Übach-Palenberg, Konrad-Adenauer-Platz 1, vieles um Kostüme. Erstmalig organisieren die Movie Star Troopers gemeinsam mit den Mitarbeitern des Mehrgenerationenhauses einen Treff im Jugendzentrum „Cantina Troop“. Der Eintritt ist frei.

Vielen Filmfans dürfte die Cantina Bar ein Begriff sein. Im Film treffen sich dort die merkwürdigsten Gestalten des Universums. Im Jugendzentrum werden viele Movie Star Troopers mit ihren originalgetreu gestalteten „Kostümen“ oder wie sie sagen „Rüstungen“ dabei sein, z.B. Darth Vader, Boba Fett und Co. sowie Batman und einen galaktischen Walking Act starten. Sie hoffen auf viele gleichgesinnte Besucher in Kostümierung der verschiedensten Filmstars.

Neben dem Treff an der Theke bei selbstverständlich galaktischen, aber alkoholfreien Drinks wird so einiges geboten. So wird beispielsweise eine neue Prinzessin Leia gesucht. Das „Casting“ wird an dem Nachmittag stattfinden, der Gewinnerin wird die Teilnahme am nächsten Promotion Video der Movie Star Troopers ermöglicht. Ebenfalls wird es eine Prämierung für das beste Kostüm geben. Hier winkt als Preis ein selbstgefertigter „Termaldetonator vom berüchtigten Kopfgeldjäger“.

Eingeplant ist ebenfalls eine Lichtschwertperformance und eine Ausstellung von handgefertigten „Rüstungen“ sowie von Fotos, die den langen und aufwändigen Entstehungsprozess der Kostümschaffung zeigen.

Die Movie Star Troopers sind eine „Family & Friends“ -Truppe, die Spaß haben, ihr Hobby zu leben und anderen Kindern und Familien damit Freude zu bereiten. Sie haben sich der gemeinnützigen Arbeit verschrieben und unterstützen viele Veranstaltungen, besuchen aber beispielsweise auch Kinder auf der Krebsstation.

2017 haben sie den Innovationspreis für soziale Arbeit der BASF erhalten. Viele interessante Informationen finden sich auch online.