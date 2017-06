G8 oder G9? Die Zukunft der Gymnasien ist weiter unklar

Geilenkirchen.

An den Gymnasien in Geilenkirchen und in Übach-Palenberg ist noch offen, ob das Abitur in Zukunft wieder nach 13 Schuljahren abgelegt werden wird (G9) oder weiterhin nach zwölf Jahren (G8). Diese Woche hatte der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet bekanntgegeben, dass in Zukunft beide Möglichkeiten bestehen sollen, so es zu einer schwarz-gelben Regierungsbildung kommt.