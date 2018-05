Geilenkirchen - Fünfte Culinara: Aktionskreis lockt wieder die Gourmets

Geilenkirchen. Mit der Culinara, die vom 8. bis 10. Juni auf dem Geilenkirchener Friedlandplatz stattfindet, findet eine noch junge Veranstaltung des Aktionskreises Geilenkirchen zum nunmehr fünften Mal statt. Kein Wunder, sind doch bereits die ersten vier Veranstaltungen unter diesem Titel bestens von der Bevölkerung aus und rund um Geilenkirchen angenommen worden.

Unter dem Motto „Culinara 2018 – Schlemmen, Verweilen und Schlendern“ darf man auf gutes Essen und erlesene Weine gespannt sein.

Verlockende Gaumenfreuden

Erinnert werden soll mit diesem Fest wiederum an die Tradition der Veranstaltungen im Gerbercarré und die dortige angenehme Atmosphäre. Gleichzeitig hält der Aktionskreis mit der Culinara 2018 weiterhin Wort und sorgt für eine Belebung der Innenstadt rund um den Friedlandplatz.

Das Wort „Belebung“ darf man in diesem Zusammenhang ruhig wörtlich nehmen. Immerhin ist es der Culinara-Arbeitsgruppe rund um Detlef Kerseboom (stellvertretender Geschäftsführer) gelungen, fast 20 Aussteller mit einer breiten Angebotspalette für das neue Fest im Frühsommer zu gewinnen. Verlockende Gaumenfreuden jedweder Couleur werden zwischen dem 8. und 10. Juni aufgefahren.

Neben der Möglichkeit, feine Tropfen, erfrischende Cocktails und internationale Bierspezialitäten zu verköstigen, gibt es unter anderem portugiesische und italienische Spezialitäten, Fisch, Süßspeisen und einiges mehr. So stehen auf den Speisekarten der Teilnehmer unter anderem Spare-Ribs, Burger und natürlich Pulled Pork. Darüber hinaus werden zusätzlich Produkte für den Hausgebrauch zum Kauf angeboten.

Freitag bis zum späten Abend

Eröffnet wird die „Culinara“ am Freitag, 8. Juni, um 18 Uhr. Anschließend können an diesem Abend bis 23 Uhr Weine und Speisen genossen werden. Am Samstag, 9. Juni, freut man sich zwischen 15 und 23 Uhr sowie Sonntag, 10. Juni, von 11 bis 19 Uhr auf viele Besucher. Bedanken möchte sich der Aktionskreis Geilenkirchen an dieser Stelle bei Unterstützern aus der Geschäftswelt, die die Veranstaltung durch ihr Sponsoring ermöglichen.