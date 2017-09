Fünf Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Übach-Palenberg. Bei einem Brand im Übach-Palenberger Stadtteil Frelenberg sind am Montagabend fünf Menschen verletzt worden. Feuerwehr und Polizei mussten mit einem Großaufgebot ausrücken. Das Haus brannte komplett aus.

Bildergalerie Mehrfamilienhaus in Flammen: Fünf Verletzte

Wie es zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Geilenkirchener Straße kommen konnte, beschäftigt jetzt die Kriminalpolizei. Fest steht: Die Brandursache ist im Erdgeschoss zu finden. Mit Rauchgasvergiftungen mussten fünf Bewohner in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Eine Person konnte das Krankenhaus bereits am nächsten Morgen wieder verlassen. Das teilte ein Polizeisprecher mit.

Das Haus brannte komplett aus und ist somit unbewohnbar. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Straße komplett gesperrt werden.