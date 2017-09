Übach-Palenberg.

Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, war die Hitze im Erdgeschoss bereits so gewaltig, dass die Fenster geplatzt waren und der Putz sich von den Wänden löste. Der dichte Rauch zog durchs Treppenhaus und auch durch die Fenster in die Wohnungen darüber. Fünf Schwerverletzte - so lautete eine gute Stunde später die Bilanz des Feuers in Frelenberg am Montagabend, und einiges spricht dafür, dass die Bewohner des Hauses noch Glück im Unglück gehabt haben.