Geilenkirchen-Beeck - Frohsinn und Gesang: Zwei Termine des Beecker Gesangvereins

Geilenkirchen-Beeck. Für den Gesangverein Frohsinn haben die Vorbereitungen für das erste Event des Jahres begonnen. Am Samstag, 17. März, richtet der Verein das Frühjahrskonzert in der Vereinsstätte Beeck aus. Die Chorproben sind bereits angelaufen. Donnerstags treffen sich die 33 aktiven Sängerinnen und Sänger unter der Leitung des Dirigenten Gerd Gerhardts ab 19.30 Uhr zum gemeinsamen Singen.

Man ist sich sicher, dem Publikum zum Frühjahrskonzert ein buntes und anspruchsvolles Programm darbieten zu können. Unterstützung durch die Frohsinn Kids ist schon fast selbstverständlich. Als Gastchor wird darüber hinaus „Da Capo“ mit von der Partie sein.

Um Spaß und Freude an der Musik geht es auch beim zweiten Event des Gesangvereins Frohsinn. Auch hier werden die ersten Vorbereitungen schon getroffen. Am 22. September findet nach dem Erfolg des vergangenen Jahres der zweite Tag voller Musik in der Vereinsstätte Beeck statt. Alle, die Spaß am Gesang und am Musizieren haben, gerne auch Nachwuchssänger, sind herzlich eingeladen. Jeder kann sein Talent bei einem zehn- bis dreißigminütigen Auftritt vor Publikum präsentieren. Angesprochen sind Solisten, Chöre, Schulchöre, Schulbands, Musikvereine, Fanfarenchöre und Musikvereine.

Wer also Spaß an der Musik hat und das auch einmal ausleben möchte, für den bietet der Gesangverein Frohsinn dien Bühne. Wer Interesse hat, kann sich gerne unter Telefon 0170/9348899 oder per Mail an helmut-simons@gmx.de informieren.