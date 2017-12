Übach-Palenberg.

Bei der inzwischen elften Auflage des Frelenberger Weihnachtsmarktes am Freitag und Samstag gab es eine Änderung: Dieses Mal fand der immer gut besuchte Markt am zweiten Adventwochenende statt. Der Markt lockte erneut mit dem, was ihn so attraktiv macht: eine kleine Budenstadt im Schatten von Christuskirche und Familienzentrum „Meragel“ mit viel Selbstgemachtem und einem zentralen Lagerfeuer, das zum Verweilen einlud.