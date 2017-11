Geilenkirchen.

Die Jecken vom Geilenkirchener Karnevalsverein (GKV) hätten am Freitagabend auch den Trude-Herr-Klassiker „Niemals geht man so ganz“ anstimmen können. Doch der neue GKV-Präsident Marko Banzet dichtete ganz im Duktus von seinem Amtsvorgänger Franz-Michael „Frami“ Jansen bei dessen Verabschiedung zum Karnevalsauftakt in der Niederheider „Luna Lounge“ den Refrain „Frami prägt den GKV“.