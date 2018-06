Geilenkirchen - Feuerwehrnachwuchs: Motiviert und bestens qualifiziert

Geilenkirchen. Der Nachwuchs der Feuerwehr Geilenkirchen gibt erneut Anlass zu Stolz und Freude, nachdem auch der zweite Grundausbildungslehrgang 2018 von allen Teilnehmern erfolgreich beendet wurde. Bereits Ende April hatten 26 Teilnehmer aus den Städten Geilenkirchen und Übach-Palenberg die beiden ersten Module der Truppmannausbildung in Geilenkirchen absolviert. Jetzt folgten weitere sieben Angehörige der Feuerwehr Geilenkirchen.

Rechtsgrundlagen, Gerätekunde, Grundtätigkeiten, Selbstretten, Gefahren der Einsatzstelle und einiges mehr – das Spektrum der zu erwerbenden Kenntnisse ist breit.

Die hilfesuchenden Bürger haben ein berechtigtes Interesse an qualifizierter Hilfe. Dies geht aber nur mit passender Ausrüstung und vor allem bestens ausgebildeten, motivierten Einsatzkräften. Dass es daran nicht fehlt, haben die Ergebnisse der schriftlichen und praktischen Prüfung gezeigt.

Lehrgangsleiter Bastian Mänz und der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Frank Büßelberg konnten sich davon überzeugen, dass die gestellten Aufgaben, unter anderem der Aufbau einer Leiterkonstruktion zur Rettung aus einem Schacht, sowohl individuell als auch in der Gruppe sicher gelöst werden. Fünf der sieben Teilnehmer entstammen aus der Jugendfeuerwehr, was erneut die gute Jugendarbeit deutlich macht.

Alle Teilnehmer werden zukünftig in der Einsatzabteilung der Feuerwehr ihren Dienst tun und in ihren Löscheinheiten weiter ausgebildet, bevor im kommenden Jahr mit den Modulen 3 und 4 der Truppmannausbildung sowie dem Atemschutzgeräteträgerlehrgang die erweiterte Grundausbildung abgeschlossen wird. Der dafür eingesetzte Zeitaufwand summiert sich am Ende auf deutlich über 200 Stunden, und dann sind die vielen Stunden des „normalen“ Übungs-, Ausbildungs- und Einsatzdienstes noch gar nicht gerechnet.

Den Lehrgang haben abgeschlossen: Robin Klee (Löscheinheit Geilenkirchen), Marc André Oelsner und Simon Pennartz (Löscheinheit Gillrath-Hatterath), Niklas Pätsch (Löscheinheit Teveren), Tobias Pelzer (Löscheinheit Tripsrath-Niederheid), Sofia Verspeek und Tim Wullen (beide Löscheinheit Süggerath).